Dance to Ecstasy

TANEC BEZ DROG A ALKOHOLU Spoj se dechem a tancem se sebou v hypnotických rytmech elektronické taneční hudby umělecké projekce. Uvolněním těla vás v úvodní části večera provede Lucie Loona, Lukáš Udatný a to energetickou taneční pranayamou a koučingem ve 4 atmosférách. Pilířem pro rozběh energie v těle, která vede ke stavu extáze je rytmus, dech, pohyb a společný záměr.

Do extáze nás vtáhnou rytmy hudebního vizionáře a legendy české klubové scény DJ Josefa Sedloně, premiérový duo DJ set hudební milovnice Lucie Loona a Alžběty Kopecké. Celé akci přidá extatickou atmosféru speciální projekce mistra abstraktního obrazu - VJ Kopecky. Je tu možnost zkusit to i jinak, bez drog a alkoholu. Zažij party v novém rozměru!

Line up: 18:30 chill out 19:00 Taneční warm up - Lucie Loona, Lukáš Udatný 20:00 DJ set Lucie Loona, Alžběta Kopecká 21:00 Tribal DJ set Josef Sedloň a live hudba 22:30 - 23:30 chill out HOSTÉ: DJ SET zpestří opět úžasná Helén RockHousle a bubeník Jakub Žalud z Létajícího koberce Účast doporučená od začátku, na akci není vhodné průběžně vstupovat. Welcome Wayusa drink Voda, džusy a přírodní energy drinky Wayusa na místě k prodeji. Cena: 300 předprodej Go out/ 350 na místě Partneři akce: Wayusa Na akci budou pořizovány fotografie a záznam z akce. Z důvodu prostoru pro volnější tanec je kapacita omezena na 150 lidí.