Beuys don't cry

Pragovka Gallery Vás srdečně zve na výstavu Beuys dont cry, která vznikla ze spolupráce Andrey Mikyskové, Ivany Pavlíčkové a Patrika Kriššáka. Kurátorkou výstavy je Veronika Zajačiková.

Zahájení proběhne v úterý 15.1. spolu s dalšími nově otvíranými výstavami v rámci Vernisáže na Pragovce.

DOPROVODNÝ PROGRAM:

31.1. Korzo Pragovka

12. 2. Korzo Pragovka

19.2. Dernisáže na Pragovce

Television can change your mind, VIDEODROME can change your body! Don’t forget! With LACUNA you can forget! V dnes již kultovních filmech, zabývajících se manipulací prostřednictvím médií a korporací, jakým je Videodrome (1983, director: David Cronenberg) nebo Eternal Sunshine of a Spotless Mind (2004, director: Michel Gondry), se objevují reklamní slogany zaručující lepší život (změnu). V obou snímcích se podobně objevuje forma určité nepravděpodobné reality. A právě s touto zvláštní, změněnou (neúplnou, fiktivní) realitou, pracují ve své tvorbě A. Mikysková, I. Pavlíčková a P. Kriššák.

Otvírací hodiny: út-čt: 16-20, pá-so: 14-18