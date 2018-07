Letní kino na pragovce - FAMU exprmntl

Letní kino na Pragovce pokračuje přehlídkou experimentálních filmů z FAMU 19. 7. ve 21:45 na Pragovce Kolbenova 923/34a, Praha 9- Vysočany.

Letos na Pragovce opět probíhá letní kino, tentokráte cílené převážně na tvorbu nastupující generace filmových umělců ve spolupráci s FAMU. Původně byla dramaturgie letního kina na Pragovce zamýšlená pouze na jeden měsíc, díky velkému diváckému ohlasu bude kino nakonec trvat po celé léto. (Program připravujeme.)

V pořadí čtvrtá projekce ponese název FAMU EXPRMTL a a předznamenává tak povahu promítaných filmů. Z promítaných filmů si dovolujeme upozornit například na film Lucie Navrátilové s názvem Konzerva, který získal cenu na MFDF Ji.hlava 2017 za nejlepší český experimentální dokumentární film, nebo na film Lukáše Janičíka s názvem Ústí, který s Pragovkou rezonuje nejen tematicky, ale také timingem: V přiléhající Pragovka Gallery si diváci mohou prohlédnou to nejaktuálnější umění, které v Ústeckém kraji vzniká: končící výstavu ateliéru Jiřího Kovandy s názvem Avšak když nastala noc, změnil se zármutek v radost.

19.7. 21:45 FAMU Exprmtnl Lucie Navrátilová - Konzerva Experimentální filmová koláž využívající postupy dokumentárního, hraného a animovaného filmu. Prolínající se stopy mizejícího dětství a hanáckého folkloru autorka zaznamenává na 16mm filmový materiál, a konzervuje tak vybrané motivy, které pozvolna, avšak nenávratně opouštějí naši současnost. (MFDF Ji.hlava 2017 - Nejlepší český experimentální dokumentární film) Alžběta Kovandová - Dějová linka Hříčka provokující naraci lyrikou pátrá ve veřejném prostoru po linkách, horizontálách, přímkách a čárách nejrůznějšího charakteru, aby je pak v rámu jednoho obrazu spojila do vizuálních návazností.

Mezi nalezenými objekty, ději a prostory tak vznikají nové vztahy a pokračování. Lukáš Janičík - Ústí Poetický krátkometrážní portrét Ústeckého kraje. Pomocí experimentálních výrazových prostředků vytváří hypnotizující studii, ve které se snoubí přírodní a urbanistické krajinné motivy do mnohovrstevnaté dynamické koláže. Střih vznikal převážně přímo v kameře, přičemž každé políčko 16mm filmu je minimálně dvakrát exponované. Jana Kristýna Nováčková - Room Žádná pravidla se nestaví do cesty egu. Zobrazení symbolů vlastních myšlenek se odehrává v prostoru bez zatížení marginálními vjemy. Únikem z izolace se formuje touha po realitě, po sblížení. Tomáš Polenský - Utři rohlíky Jazyk je komunikační nástroj, který popisuje svět pomocí slov. Jsme zvyklí pojmenovávat objekty kolem sebe slovy.

Pojmenováním začínají objekty v naší komunikaci existovat. Kdyz nejsme schopni neco pojmenovat, nebo když to pojmenujeme odlišně, nemůže to být přeneseno někomu jinému. V takovém případě přestávají existovat nejen objekty, ale i člověk, který neumí používat jazyk. Film je esejí o vztahu mezi slovy a objekty - fragmenty prostoru a člověka, který produkuje slova v absurdním kontextu. Adéla Komrzý - Fiat voluntas tua Film je montáží obrazů ohledávajících smysl existence. Ta se během krátkého pobytu na Světě dostává do područí vyšší moci, parazita, který ovládá Život v jeho rozmanitosti. Určuje jeho tvar, vytyčuje čas. Záběry tisíců kuřat, která zemědělci usmrtili pár hodin po narození, střídají kontrastní výjevy letního bujení v zahradě.