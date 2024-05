Hrátky s čertem je pohádkové divadlo o lidských slabostech a lidské síle, které se odehraje v krásném prostředí zámeckého parku v Plzni-Křimici.

Čert nikdy nespí a nakonec dostane každý to, co si zaslouží. Princezna a její služka Káča by se moc rády vdávaly, nemají ale za koho. Když se objeví jakýsi myslivecký mládenec a nabídne, že jim sežene ženichy za pouhý podpis vlastní krví, děvčata příliš neváhají. Jenomže ten vykutálený panáček byl ďábel a ony se mají smažit v pekle!