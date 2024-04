Mňága a Žďrop

MŇÁGA A ŽĎORP – legenda české hudební scény. Co píseň, to hit. Inteligentní hravé texty a nezapomenutelné melodie. Kapela se do povědomí fanoušků dostala především songy jako Hodinový hotel, Nejlíp jim bylo nebo I cesta může být cíl. Od té doby uplynula hezká řádka let, během kterých kapela z Valašského Meziříčí vydala řadu desek plných hořkosladkých songů nezaměnitelného rukopisu.

