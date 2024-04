Joshua Zero (UK) & Wczasy (Pol) & Blue Chesterfield > 23.4. < Anděl, Plzeň

Kvalitou našlapanej a žánrově pestrej večírek se nezadržitelně blíží! V úterý 23.4. se na podiu Anděl Music baru utkají o věčnou slávu hned 3 hudební tělesa. Z Londýna přijede se svými kumpány art rockový chameleon Joshua Zero, z Polska alternativní post punk duo Wczasy a nejkratší štreku pak bude mít místní dark country psychedelic sestavička, kterou už jistojistě znáte Blue Chesterfield! Předprodej: https://goout.net/cs/joshua-zero+wczasy+blue-chesterfield/szmvmbx/ FB event:

https://www.facebook.com/events/423000193715034/ JOSHUA ZERO /UK indie rock / art rock / hyperpop / punk https://joshuazero.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/watch?v=FnBuq_nytko

Joshua Zero je nebinární, původně sólový artrockový muzikant a umělec působící v Londýně. Přirozeně se tak tento projekt transformoval v plnotučnou kapelu se kterou vyráží na své druhé turné Evropou. Jejich styl vychází z indie či art rocku, stejně jako hyperpopu nebo punku. Během koncertů pak využívají jak skutečných, tak falešných nástrojů, které vytvářejí jedinečný a radostný zážitek plný hravosti a objevování. Joshua Zero vydává na jaře 2024 své debutové album se kterým zavítá i k nám do Plzně a z uniklých materiálů je nám jasné, že to bude fakt nářez!

https://www.youtube.com/watch?v=pOYKxW0WkF4 https://www.youtube.com/watch?v=fKCGyO96RwU WCZASY /Pol alternative / post punk / synth pop https://wczasy.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/watch?v=zhcEINkncnQ

Duo Wczasy jsou již pár let pevně zakotvené v rámci Polské alternativní scény a není se čemu divit. Originální tvůrčí postupy, odvaha a míchání různých vlivů a inspirací zajistilo Wczasy pověst kapely, kterou si s jinou nespleteš. Čekej eklektický mix elektroniky, zpěvu, rapu, post punku a alternativy, která Tě nenechá sedět v koutě. Zahráli si například na festivalech Open'er, OFF, Męskie Granie, Tauron Nowa Muzyka či na českých Pop Messe, Creepy Teepee nebo Žižkovská noc. Ve svých textech se muzikanti dotýkají všech citlivých strun generace mileniálů jako je například touha po smysluplné práci nebo strach ze selhání v nekonečném závodě o materiální, symbolické a emocionální statky.

https://www.youtube.com/watch?v=IAP2uvKCeFM https://www.youtube.com/watch?v=nDQDiPaaGP4 BLUE CHESTERFIELD dark country / psychedelic / noise rock https://bluechesterfield.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/watch?v=HannqEboupI

Plzeňská kapela postavená kolem frontmana a skladatele Davida Jirky je na scéně již 5 let. Těš se na mix country, noise a shoegazu, to vše v garážovém lo-fi zvuku. Blue Chesterfield hraje v sestavě zpěv, bicí, saxofon, občasně také violoncello. Členové kapely hrávají také v hudebních uskupeních Red Onion, China Soup a Marcel Gidote's Holy Crab. https://www.youtube.com/watch?v=aqSZ_fbiQC0 https://www.youtube.com/watch?v=dDx0NBIJZjY Kdy: 23.4.2024 Kde: Anděl Music bar Lineup: 19:45 - Blue Chesterfield 21:15 - Joshua Zero 22:45 – Wczasy Vstup: 300,- / 250,-