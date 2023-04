Prima FRESH festival v Plzni 2023

Prima FRESH festival opět míří do Plzně! Legendy české gastronomie pod jedním nebem – i to je Prima FRESH festival 2023. Degustační menu vám naservírují slavné restaurace v čele s Café Imperial Zdeňka Pohlreicha ve spolupráci s Valoria Restaurant. Ochutnat budete moci i menu od Českého Národního týmu kuchařů a cukrářů, Restaurace U Sapíků na Klokočné a Restaurantu Marcela Ihnačáka. Nebudou chybět ani špičkové místní či zážitkové restaurace. Cooking show k Prima FRESH festivalu patří jako pěna a pivo. I letos vás nechají pod pokličku nahlédnout známé osobnosti jako Zdeněk Pohlreich, kapitán Českého národního týmu kuchařů a cukrářů Patrik Bečvář, Pavel Sapík, Marcel Ihnačák, Veronika “BESKY”, Pavel Berky, šéfredaktorka časopisu Prima FRESH Klára Michalová, herci ze seriálu ZOO a mnozí další. K jídlu odjakživa patří i zábava. V pátek v podvečer vám polechtá bránici stand up comedy Na Stojáka s Lukášem Pavláskem. A v sobotu večer ovládne hlavní stage kapela Děda Mládek Illegal Band.

Atmosféru moravských sklípků ve vinařské zóně v průběhu festivalu zajistí Cimbálová muzika Kaňúr. A tím to stále nekončí! Čekají na vás světově oceněné delikatesy, výběrová vinařství, skvělé minipivovary a zbrusu nová DeguStage s možností degustace vín a kvalitních alkoholů pod vedením odborníků. Pro naše malé návštěvníky máme nachystanou dětskou zónu.

POZOR! Letos se na vás budeme těšit v PÁTEK 19. 5. a SOBOTU 20. 5. zpátky v parku za OC Plzeň Plaza. Udělejte Prima FRESH festivalem sladkou tečku za pracovním týdnem.