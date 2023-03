Již popáté vás zveme do plzeňské Papírny na zábavně osvětovou akci AUTISMUS NA STOJÁKA, která je pořádána v rámci World Autism Awareness Day. Nenechte si ujít interaktivní stand-upy o autismu, během kterých si vyzkoušíte, jaké je to být v kůži autisty. Na co se můžete těšit? Na klasické stand-upy komiků Tigrana Hovakimyana a Karla Hynka a úžasnou atmosféru Papírny.

Vstupenky jsou k zakoupení v MOTÝL, z.ú., Žlutická 1694/2, Plzeň. Rezervace vstupenek je možná na https://www.motyl-plzen.cz/autismus-na-stojaka/ .