Extra Band Revival & Radek Zíka

K říjnu již řadu let patří v KD Šeříková prostor nejlepšímu a nejúspěšnějšímu plzeňskému bigbítu. Kdo by neznal EXTRA BAND revival? Plzeňská rocková kapela EBr vznikla v roce 1999. V současné době v něm hrají čtyři hudebníci z původního EXTRA BANDU, který úspěšně účinkoval v osmdesátých letech po celé republice: Jaroslav Soukup, Radek Zíka, Jiří Mothejzík, Pavel Navrátil. Devatenáct let sami sobě dělají „revival“ a dělají to dobře.

EBr hraje nejznámější původní skladby, např. Poslední zvonění, Případ, Rockovej bál, Měj se fajn, Sudé berou, Hráli jsme holkám, Vlak do Nice, Vincent Van Gogh a mnoho dalších. Mimo původního repertoáru hrají též skladby vlastní i převzaté, s českými texty. Tato kapela zraje jako víno a její vystoupení nemůže nikdy zklamat.