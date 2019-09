Před západem slunce (SND Bratislava v rámci MFD)

PŘED ZÁPADEM SLUNCE Silné rodinné drama nositele Nobelovy ceny za literaturu. Dobře zabezpečený sedmdesátník se zamiluje do dvacetileté ženy. V době, kdy už od života nic nečekal, metaforicky před západem slunce, získá najednou novou chuť do života. Život, který se už před ním pomalu uzavíral, se pro něho najednou stane kouzelným a krásným. Jenže jeho rodina se tímto vztahem cítí ohrožená. Děti, které si zvykly na to, že po matčině smrti jsou středobodem života svého otce, se nedokáží smířit s tím, že jim jejich otec nepatří, že nezůstal věrný památce jejich matky. Otcovu známost pokládají za zlatokopku, která je chce jen připravit o dědictví. Rozhodnou se svého otce před ní a před ním samým “chránit”, čímž rozpoutají bouři událostí s tragickým koncem.