Výstava jiřinek - Zoo Plzeň

Slavnosti babího léta na Lüftnerce s XV. ročníkem oblastní výstavy jiřinek a dalších podzimních květin – celodenní program. Sobota a neděle bude ve znamení jiřinek a vína Konec prvního zářijového týdne na statku Lüftnerka v Zoologické a botanické zahradě města Plzně bude ve znamení SLAVNOSTÍ BABÍHO LÉTA. I letos k nim bude tradičně patřit v sobotu 7. 9. a v neděli 8 9. od 10 do 18 hod. výstava jiřinek a kulovitých chryzantém a dále hroznového vína. Jiřinky – královny pozdního léta – zde představí jejich přední pěstitelé ze západních, středních Čech a Prahy. Ukázky hroznů budou z Vinice sv. Kláry v Praze-Tróji a svými výpěstky se pochlubí rovněž předseda spolku Vinaři Plzeňska Ing. Jan Kratochvíl, který tuto teplomilnou plodinu pěstuje úspěšně i v klimatických podmínkách Plzeňska.

Atmosféru malého vinobraní, které každoročně návštěvníkům připomíná, že na svazích Lochotína byly dříve vinohrady a Lüftnerka je posledním místním viničným statkem, bude letos dotvářet ještě fotografická exkurze po svérázných jihomoravských vinných sklípcích a připomenutí některých vinařských tradic. Po oba dny nebude chybět ani kulturní program. V sobotu v 11 a 14 hod. vzdá hold úrodě plzeňský divadelní soubor SEBRANKA, nedělní odpoledne od 15 hod. zpestří vystoupení pěveckého seskupení VIVAT FAMILIA.

Letos je tomu právě 230 let, co se jiřinky poprvé objevily v Evropě. Dvě významná výročí – 195 let od narození a 135 let od úmrtí – jsou spojena s Bedřichem Smetanou – velkým obdivovatelem těchto květin symbolizujících národního obrození. Očekává se proto mezi návštěvníky i jeho účast. Společnost mu nemůže dělat nikdo jiný, než ctitelka a obdivovatelka těchto krásek podzimu Božena Němcová.