Příběh dětí / Kresby dětí z terezínského ghetta

Výstava představuje sbírku dětských kreseb z ghetta Terezín, která je naprosto ojedinělou a nejrozsáhlejší sbírkou dětské kresby na světě. Čítá na 4 500 prací židovských dětí, které prošly během druhé světové války terezínským ghettem.

Všechny kresby obsažené ve sbírce vznikly v krátkém období necelých dvou let (1942–1944) v hodinách kreslení organizovaných absolventkou Bauhausu, Friedl Dicker-Brandeisovou. Výstava je rozdělena do osmi tematických celků, které popisují historii židovských obyvatel Protektorátu Čechy a Morava za holocaustu s důrazem na život v Terezíně, a to především tak, jak byl vnímán dětskýma očima.