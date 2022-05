Food Truck fest Pardubice

Centrum Pardubic se opět rozvoní specialitami z celého světa Již tradiční pardubický festival jídla, Food Truck Fest, se blíží. Každý gurmán si přijde na své, když přijde v sobotu 4. června do ulice U Stadionu v Pardubicích, kde již prostor festivalu nejde minout. Ochutnávat rozličné speciality budete moci od 10 do 18 hodin. Food Truck Fest je tak trochu jiný festival jídla. Jiný hlavně v tom, že všechny pokrmy a nápoje vám jsou vydávány z mobilních výdejních míst, tzv. Food Trucků. Dále si však pořadatelé dávají záležet hlavně na komfortu všech návštěvníků. Můžete se tak těšit na velké množství míst k sezení doplněné o stany, které poskytnou dostatek stínu i v tom největším vedru. Hledat stinné místo můžete i v přilehlých Tyršových sadech, kam si můžete své pokrmy vzít na deku, ať už vlastní nebo zdarma zapůjčenou od pořadatelů. Dalším důležitým prvkem na Food Truck Festu je čistota a hygiena. Dostatek odpadkových košů na tříděný odpad a jejich pravidelné vynášení je takový základ. „Na místě máme vždy velké množství mobilních umyvadel, protože možnost umýt si ruce vnímáme, jako zcela nezbytnou“ doplnil jeden z pořadatelů, Karel Horádek. Kromě nepřeberných chutí jídel a nápojů z celého světa můžete již tradičně počítat i se zónou pro děti, kdy minimálně jedna atrakce je k využití zdarma. A aby toho nebylo málo, tak samotný vstup na tento festival jídla je zdarma. „Chceme, aby mohli lidé v klidu a pohodlí ochutnat co nejvíce specialit, a proto požadujeme od prodejců, aby připravili minimálně jedno jídlo z jejich nabídky v degustační variantě do 120 Kč.“ dodává Horádek. Vy tak neváhejte a do svých kalendářů si poznamenejte sobotu 4. června a v šatníku si připravte něco volnějšího. S prázdným žaludkem totiž určitě neodejdete.