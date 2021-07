Výstava s názvem Spejblova ceSTOvka je symbolickým, kvůli koronaviru opožděným, dárkem ke kulatému jubileu jedné z nejslavnějších českých loutek. A není to výstava ledajaká! Se Spejblem v roli průvodce projdou návštěvníci doslova celým světem po stopách dobrodružství slavné loutkové dvojice a jejich přátel. V jednom celém patře muzea čeká na malé i velké cestovatele spousta her a zábavných úkolů, za které budou odměněni razítkem do jejich cestovatelského pasu.

Během svého putování zdolají po vzoru Spejbla a Hurvínka Niagarské vodopády, v Jordánsku budou hledat skrytý pouštní chrám, ve Vietnamu si ochočí draka a společně postaví Velkou čínskou zeď. Svoji kreativitu budou moci dostatečně realizovat také v dílně, která je rovněž součástí výstavy. Bohužel začátek výstavy byl několikrát odložen kvůli nepříznivé epidemiologické situaci, nicméně návštěvníci si ji budou moc prohlédnout až do 9. května 2022.

Otevírací doba

Pondělí až neděle: 8.30–17 hodin