Tarja v Pardubicích

TARJA TURUNEN představí na podzim v PARDUBICÍCH a v BRNĚ své nové rock-metalové album „In The Raw“! Finská metalová královna TARJA TURUNEN v České republice zpívá ráda, a tak se k nám letos na podzim opět vrátí, aby zde naživo představila své nejnovější album „In The Raw“ (2019), a to hned ve dvou městech!

Na tomto novém albu vás TARJA pustí hluboko do svého nitra. Otevírá se zde víc, než kdykoli předtím a říká, že je to jako by před vámi stála nahá ve své poctivosti, a šťastná, co svými slovy vyjadřuje. „Zlato je podle nás něco vyleštěného, dokonalého, sofistikovaného, luxusního, ale ve své přirozenosti je to stále surový a chladný prvek.“ vysvětluje TARJA. A stejně tak její hudba na novém albu.