Jejich byty dělí jen pár metrů společné chodby, ovšem oni dva jako by žili každý na jiné planetě.

Ona - renomovaná psycholožka, on - manažer marketingu.

Shodnout se dokážou jen na jediném: že toho druhého prostě nemůžou vystát. Jenže pod každodenními slovními přestřelkami a dohady prosvítá cit, který si oba dva zprvu odmítají přiznat… Nikdo z nás přece nechce zůstat sám a jak známo, protiklady se přitahují!

Herečka Jana Paulová a Divadlo Kalich přináší největší komediální hit současné Paříže.

Komedie Ani spolu, ani bez sebe se drží na špici žebříčku nejúspěšnějších francouzských her. Pod dohledem renomované režisérky Lídy Engelové se po Janině boku tentokrát představí David Suchařípa

Jiskření mezi oběma postavami i oběma herci je pro diváky zárukou výtečné zábavy, v níž bezpochyby najdou řadu trefně pojmenovaných situací také ze svých vlastních životů.