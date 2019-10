Setkání před Betlémem

Tento kus má v repertoáru divadla pevné místo a do jeho programu se vrací (ač s mnohými změnami jak v dějové linii, tak i v hereckém obsazení) pravidelně, rok co rok, v době adventní již sedmnáct let. Od roku 2002 se souborem v tomto kuse vystupuje i naše babička, Eva Juříčková, která v mládí dobyla nejedna prkna znamenající svět (alespoň takto se to u rodinného krbu mezi námi vnoučaty traduje). Faktem však je (a ať se někdo opováží nesouhlasit), že divadelním fajnšmekrům se do paměti vryla v roli chůvy v Shakespearově Romeovi a Julii, uváděné pod tatínkovou taktovkou v letech 2006 – 2012.