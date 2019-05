Muzejní noc - Městská Galerie Vysoké Mýto

Sochy, instalace, umělecká díla vyrobená ze dřeva… Zkrátka prostorové objekty jsou tím, co propojuje letošní vysokomýtskou Noc v galerii, kterou vás budou provázet dokonce živé sochy. Během večera otevřeme čtyři výstavy! Ve sklepních prostorách galerie se bude umění prezentovat zcela poprvé. Své instalace a obrazy zde představí Lea Baniariová a Alžběta Hronová, maturantky gymnázia a zároveň studentky Filipa Dvorského z místní ZUŠ.

Hlavní sál zaplní unikátní soubor plastik ústeckoorlického rodáka, významného sochaře Quido Kociána, od jehož úmrtí uplynulo 90 let. Sochy byly jako celek naposledy vystaveny před sedmi lety v Císařské jízdárně Pražského hradu. Sbírku zapůjčil sochař Igor Kitzberger, díky němuž zůstalo Kociánovo dílo v takovém rozsahu zachováno. Nevhodně deponované sádrové a hliněné plastiky již od 90. let restauruje a odlévá do bronzu.

V přísálí si prohlédnete komorní expozici nazvanou Popeleční pondělí. Ta ukáže zlomek tvorby sochaře Jakuba Vlčka z Vraclavi, jemuž před rokem shořel ateliér a v něm i většina jeho dosavadních děl.

Ve druhé půlce večera se dění přesune na Vaňorného náměstí. Ve Zvonici budou společně vystavovat studenti a pedagogové Střední uměleckoprůmyslové školy Hradec Králové, která se zaměřuje na design nábytku a hudebních nástrojů.

Program ukončí koncert pod širým nebem. Na pódiu vystoupí swingová kapela Banda di Feste složená ze studentů Konzervatoře Pardubice.

Během celé akce budete moci potkat originální sochy, u nichž jen těžko poznáte, zda jsou živé nebo skutečné.

Přispět můžete také do sbírky na Zlatušku, jak jsme pojmenovali sádrovou plastiku dívky od Ladislava Kofránka. Je jedním z nejstarších exponátů v naší sbírce a také nejpoškozenějších.

Časový harmonogram

Galerie:

18.00 Tak napůl / Lea Baniariová a Alžběta Hronová / instalace a obrazy / vernisáž ve sklepení

19.00 Dílo posedlé krásou / Quido Kocián / plastiky, reliéfy, kresby / vernisáž v hlavním sále

Popeleční pondělí / Jakub Vlček / artefakty ze shořelého ateliéru / vernisáž v přísálí

Zvonice:

20.00 – Vysoký Hradec / studenti a pedagogové Střední uměleckoprůmyslové školy Hradec Králové / ukázky práce se dřevem (hudební nástroje, nábytek) / vernisáž

21.00 – Evening swing party / Banda di feste / koncert na Vaňorného náměstí

Celý večer výtvarné dílny (výroba odznaků, magnetů, skládání obřích kostek, práce se dřevem), možnost vyfotit se se živou sochou. Občerstvení.