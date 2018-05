Zdraví je v módě - Atrium Palác Pardubice

Zdraví je to nejcennější, co máme a proto PALÁC Pardubice přichystal dvoudenní festival zaměřený na zdravou stravu, sport a péči o tělo. Na akci budete moci ochutnat bio potraviny značky DM Bio nebo Mixit, namíchat si přírodní oleje s Manufakturou a zjistit, jak si vyrobit spoustu zdravých pochoutek doma. V sobotu 19. května vystoupí na akci přední český nutriční specialista Petr Havlíček. Rozhodně si nenechte ujít jeho přednášky na téma zdravé výživy a kvality potravin. V praktickém workshopu vám i ukáže, jak by měl vypadat správně nutričně vyvážený talíř.

Navíc po celou dobu soutěžíme o spoustu skvělých cen – jako jsou jízdní kolo, mp3 přehrávač a sportovní výbava! Ten, kdo chce začít s úpravou jídelníčku, může požádat o základní tipy naše výživové speciality nebo si nechat sestavit základní cvičební plán jógy.

Po oba dva dny jsou pro Vás připraveny slevové nabídky a ochutnávky. Akce se koná 18. a 19. května od 11 do 17 hodin na hlavní pasáži poblíž infostánku. Detailní program zveřejníme už brzy na Facebooku.