KINO EOS: Klimt & Polibek

Polibek Gustava Klimta je jedním z nejznámějších a nejreprodukovanějších obrazů na světě. Je to možná nejčastější plakát na studentských kolejích od Pekingu až po Boston. Tento záživný obraz neznámého objímajícího se páru byl namalován ve Vídni kolem roku 1908 a už od svého vzniku uchvacuje svou tajemností a smyslností.

Co se skrývá za přitažlivou malbou? A kým vlastně byl umělec, který jej vytvořil? Ponořte se do detailů z pravého zlata, dekorativních vzorů, symboliky i vroucí erotiky a poznejte pozoruhodnou Vídeň přelomu 19. a 20. století, kde nový svět zápasil s tím starým. Exhibition on Screen: Klimt & Polibek (více)

Dokumentární Velká Británie, 2023, 90 min Režie: Ali Ray Film je uváděn pod hlavičkou Filmový klub Telegraph. Jste-li členem našeho FK a tedy i držitelem karty AČFK - Asociace českých filmových klubů nebo karty ARTER máte u této akce nárok na slevu 20,- Kč. Je možné uplatnit pouze při zakoupení vstupenky na místě po předložení karty. Karta AČFK je v prodeji na recepci Telegraphu. Více informací o kartě naleznete na AČFK.cz Karta ARTER je v prodeji na pokladně Moravského divadla. Více informací o kartě naleznete na kmarter.cz Změna programu vyhrazena.