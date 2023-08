Vocasy na tripu

Reg je extrémně roztomilý pes, bohužel jeho majitel Doug si to nemyslí, a tak se ho pokouší zbavit. Naloží vždycky Rega do dodávky, popojede s ním, hodí mu tenisák, a než hafan stačí přiběhnout zpátky, ufrnkne mu. Jenže Reg se pokaždé vrátí a má radost, že tuhle „hru“ vyhrál. Bohužel to platí jen do dne, kdy s ním Doug popojede opravdu hodně daleko. Ztracený ve velkoměstě narazí Reg na partu toulavých psů, kteří na ulici už nabrali o poznání víc životních zkušeností než on, a ti naivnímu čoklíkovi konečně otevřou oči.

Doug si s ním vůbec nehrál, on se ho celou tu dobu pokoušel zbavit. V Regovi, kterému se právě obrátil život vzhůru nohama, bouchnou saze, a rozhodne se vrátit domů a pomstít se tomu zmetkovi tou nejstrašlivější možnou pomstou, totiž uhryznutím toho nejcennějšího, co Doug má. Společně s novými psími kamarády se vydává na neuvěřitelnou pouť napříč Amerikou, na níž na odhodlané čtvernožce číhají nejrůznější překvapení včetně sexuchtivých sádrových trpaslíků, hladových orlů, halucinogenních houbiček, sucharských policejních vlčáků a zábavní pyrotechniky. Žádná z překážek však není tak velká, aby ji neobešli nebo nepodlezli.

Režie: Josh Greenbaum

Scénář: Dan Perrault

Kamera: Tim Orr

Hudba: Dara Taylor

Hrají: Will Ferrell, Jamie Foxx, Will Forte, Sofía Vergara, Isla Fisher, Harvey Guillén, Hannah Alline, Andrea Laing, Charity Cervantes, Garrett Hines a další.

Komedie

USA, 2023, 93 min.