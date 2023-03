Ekologické dny Olomouc / edo 2023 / požár

EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC / EDO 2023 13. 4. – 29. 4. POŽÁR. TRADICE a TRANSFORMACE v proměnách společnosti a přírody. 13. 4. ZAHÁJENÍ EDO Sluňákov-Dům přírody Litovelské Pomoraví, Horka n. Moravou 15:00-18:00. Průvodce: Jiří Zemánek. Procházka hlubokým časem kdy každý jeden její metr bude zastupovat jeden milion let evoluce. Nutná rezervace místa na formuláři: bit.ly/prochazka23 nebo jana.vyhnakova@slunakov.cz. 18:00 Vernisáž výstavy obrazů v nízkoenergetickém domě. Réné Hábl. 19:00 Marie Puttnerová s kapelou v Rajské zahradě Po ukončení koncertu: Filmový umělecký dokument Habima Fuchs / Equinox. 23 min. 14.4. – 17.4. BESEDY EDO Sluňákov-Dům přírody Litovelské Pomoraví, Horka n. Moravou pátek 14.4. 14:00 Stanislav Komárek. U čeho nám hoří koudel? Oheň jako archetypický obraz v lidském myšlení, přírodě a společnosti. 15:30 Eliška Fulínová. “Oheň svým příchodem všechno vytříbí…“: Myslet změnu s Hérakleitem Efeským. 17:00 Zuzana Kostićová. Tradice a transformace náboženských idejí: Koncept „energie“ mezi vědou a spiritualitou ilustrovaný na díle Carlose Castanedy. 19:00 Radan Haluzík. Turbo-venkovy: Nečekané transformace globálního venkova. sobota 15.4. 10:00 Petr Tureček Kdo chce zapalovat, musí hořet: šíření lidské kultury jako alternativa biologické dědičnosti. 13:00 David Storch. Konečně ekologická krize! O třetí fázi antropocénu. 14:30 Jan Romportl. Kterak se umělá inteligence do nás propálila skrz ChatGPT. 16:00 Petr Pokorný. Ekologická tvořivost prostřednictvím ohně. 17:30 Debata Salon Práva. Jak se katolická církev učí vstřícnosti? Tereza Matějčková, Václav Bělohradský, Tomáš Petráček, moderátor: Zbyněk Vlasák 20:00 Alice Koubová. Ireversibilní prahy a neideální propojení neděle 16.4. 10:00 Václav Cílek. Zadržování vody v krajině od pravěku do dneška. 12:30 Ondřej Sedláček. Vidět hořet Říp a zemřít. Ekologie ohně v ČR. 13:45 Pavel Barša Od utopie smíření k věku smíšení. 15:00 DIVOKÁ PLAVBA EDO 23 v Rajské zahradě: Pavel Barša, Václav Cílek, Eliška Fulínová, Radan Haluzík, Zuzana Kostićová, Ondřej Sedláček, David Storch, Petr Tureček na environmentální arše Petra Pokorného. pondělí 17.4. Budova Českého rozhlasu v Olomouci 17:00 MINISTERSKÝ POTLACH. Diskuse o aktuálních environmentálních problémech v ČR. Libor Ambrozek, Rut Bízková, Ladislav Miko, Eva Volfová. Moderuje Jiří Guth. EDOJARMARK 2023 Sluňákov-Dům přírody Litovelského Pomoraví, Horka nad Moravou. SOBOTA 29.4.2023 od 9:00 KONCERT EDO 2023 10:00 Pokus band. 11:30 Epydemye. 13:00 Ivan Hlas trio. 14:30 Letní kapela. 16:00 Dunaj. 17:30 Lanugo. 19:00 Aneta Langerová. Malé pódium u Rajské zahrady: 10:30 Rákosníček a jeho rybník. Divadlo Scéna. 13:30 Dobrodružství na ostrově Čičidžuma. Divadlo Scéna. P rogram v areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví po celý den 9:00-16:00: Informace o životním prostředí a konceptu trvale udržitelného života. Hravá zastavení pro děti. Řemesla a místní výrobci. Odpadová stanoviště. Galerie v přírodě otevřena všem vašim smyslům: mimořádně volný vstup do míst přetvořených uměleckými díly našich významných umělců, do Rajské zahrady rostlin a živočichů Františka Skály a Sluneční hory snů Miloše Šejna. SWAP-Výměna dětských věcí a dospělého oblečení. Zajišťuje Rodinné centrum Heřmánek. Biouhel. Sdružení Cirkus C a biouhel-biomasa, zuhelnatělá za účelem aplikace do půdy. Potravinová banka. Koloběh potravin-jak neplýtvat, správné ukládání a tipy na recepty ze “zbytků” EUROINSTITUT.

Ukázka tvorby a prodej výrobků klientů s handicapem. Permakultura v zahradě. Základy vytvoření zdravé a jedlé zahrady v souladu s permakulturní etikou. Základní škola Trávník Přerov. Představení mezinárodního programu Ekoškola. Ateliér přírodního barvířství Tincta-Herbae. Tisk pomocí rostlin, relaxace malováním. Centrum Semafor. Představení nemotorové dopravy, jízda zručnosti. AZUB BIKE s.r.o. Představení skládacích či městských kol a trvale udržitelných vodotěsných brašen. Těšíme se na Vás: Občerstvení (i pro vegetariány), pamlsky, gril, … Dojeďte k nám na kole, koloběžce, pěšky, pokud k tomu máte příležitost, buďte na sebe milí, připravte účinkujícím zasloužené ovace, užijte si to spolu