LETNÍ KINO: Sedm

Dva policisté (Brad Pitt a Morgan Freeman) jsou na stopě geniálního vraha, zodpovědného za sérii děsivých vražd, jejichž oběti spojuje sedm smrtelných hříchů. Zkušený detektiv Somerset má sedm dnů do důchodu a rozhodně si nepadne do oka se svým nástupcem, mladým sebevědomým detektivem Millesem. Společně jsou však přiděleni k případu, mrtvole nestvůrně tlustého muže. Vyjde najevo, že ho někdo nutil celé tři dny jíst, a pak jen stačilo kopnout ho do břicha. V jeho žaludku je nalezen lístek se slovem obžerství. Následující den je objevena další mrtvola, tentokrát známého obhájce. Na místě činu objeví Mills slovo lakomství. Somerset přijde s teorií, že bude následovat dalších pět mrtvých, protože sadistický psychopat zabíjí podle sedmi smrtelných hříchů, k nimž vedle obžerství a lakoty patří také lenost, smilstvo, pýcha, závist a hněv. Otisky prstů v Gouldově kanceláři zavedou detektivy k tělu muže, kterého objeví v hrůzně zuboženém stavu. Celý rok byl připoután k posteli jako oběť lenosti. Dostávají se vrahovi na stopu, ale vzápětí se ukáže, že i to byl jeho záměr. Netrvá dlouho a objeví další mrtvé, tentokrát potrestané za smilstvo a pýchu. V jedné z rolí tohoto kvalitního trhilleru, zasazeného do temného města nasáklého bolestí a zkázou, uvidíte také Gwyneth Paltrow. David Fincher (Klub rváčů, Zodiac, Podivuhodný případ Benjamina Buttona) s dokonalou znalostí našich nejhlubších obav pevně svírá otěže akce – fyzické, psychické i spirituální – neodvratně směřující k rozuzlení, které do hloubi otřese i tou nejzatvrzelejší duší.

Se7en

Thriller / Krimi / Mysteriózní / Psychologický / Drama

USA, 1995, 127 min

Režie: David Fincher

