Svatba bez obřadu Divadelní představení

Bez obřadu se můžete dát zpopelnit, ale ne se vdát. To si myslel leckterý z aktérů brilantní francouzské situační komedie, než vstoupil do hry mladý, sympatický a nad poměry výřečný pojišťovací agent, než odcestoval razantní a trochu nervózní milionář Leonard se svou půvabnou éterickou manželkou za obchodem do Paříže, než se jejich jediný pravý syn vrátil z brazilských pralesů a především: než zůstaly rodinné akcie v rukou manželky a rodinné sídlo v rukou dcery.

Když tento výčet znásobíme jedním odmítaným nápadníkem z lepší rodiny a vydělíme jedním domnělým sňatkem, výsledkem je řízný komediální zmatek plný omylů a nevinných léček, lehkosti a nonšalantní elegance ve vtipných dialozích a v bláznivých, originálně vypointovaných situacích. To vše ve výsostně francouzském stylu. Průšvih střídá průšvih, pohroma pohromu v tempu přímo hektickém. A přesto se hra drží v žánru příjemné komedie.

Komedie která byla v roce 1963 zfilmována pod názvem Pouic Pouic s Louis de Funesem a Mireille Darcovou v hlavních rolích je již 26. kusem Divadelní společnosti Háta