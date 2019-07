Eva Pešáková / Riverside

Enkaustiky, malby akrylem, smaltované objekty s motivy rostlin, květin a trav představí olomoucká malířka a výtvarná pedagožka Eva Pešáková v červenci v Přerově. Prodejní výstava obrazů a smaltovaných objektů s přírodně laděným názvem Riverside bude k vidění po celý červenec v Galerii města Přerova.

„Autorka v naší galerii nevystavuje prvně, před dvěma lety jsme představili její soubor velkoformátových obrazů a mnohé její autorské smalty na výstavě s názvem Tanči mi na svou krásu s hořícími houslemi. Po čase se Eva Pešáková do Přerova vrací, abyopět prozářila letní atmosféru svou příznačnou velkorysou barevností,“ přiblížila kurátorka výstavy Lada Galová. Velkoformátové malby v obrazech tentokrát zachycují odlesky reálného i imaginárního světa, často inklinují k minimalismu, překypují červení, žlutí, tyrkysem nebo modří. „Dávají prostor individuální imaginaci. Vtáhnou do šelestu trav, strhnou k tanci, vcucnou do náruče barev,“ láká k prohlídce expozice Galová.

Eva Pešáková téměř každoročně navštěvuje rodinu své dcery Dagmary, která jako správná, dnes Američanka, změnila se svými dětmi několikrát bydliště v části mezi Los Angelos a San Franciskem a umožnila tak své matce poznávat různé kouty těchto všeobecně opěvovaných krajů. „Zdá se, že Evu i jako malířku přímo drapl úžas nad krajinami velkolepých přírodních prostor a útvarů, ale i nad civilizačními prostorami velkolepých amerických měst, dálnic, letišť. Nadechla se dychtivě a vstřebávala v sobě, aniž si to snad zvlášť uvědomovala, všechen ten neustálý pohyb - lety letadel, svištění aut na autostrádách, ale také pohyb poutníků po pěšinách, dráhy letu motýlů, lety tažných ptáků aj. A vstřebávala to bez předpojatosti. Zaznamenávala v sobě ty stále se měnící siločáry cest minulých, současných i těch, co nastanou. Všechnu svou prožitou cestovatelskou dychtivost pak spontánně zhmotnila v dynamických obrazových básních, které všechny namalovala vloni, a to technikou akrylu na kartony,“ říká k jejímu cyklu 12 děl nazvanému Cesty její dlouholetá přítelkyně, olomoucká historička umění Anežka Šimková.

Eva Pešáková je olomoucká výtvarnice, která studovala na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci výtvarný obor s češtinou, pokračovala postgraduálním studiem s výtvarným zaměřením a doktorátem. Jako ředitelka Základní umělecké školy Miloslava Stibora v Olomouci organizovala přehlídky výtvarných prací, výstavy, zájezdy za uměním a malířské pobyty.

Vystavovat začala vystavovat v roce 1980, její práce jsou zastoupeny v několika českých i zahraničních sbírkách. Autorka se postupně zabývala textilem, smaltovaným šperkem, smaltovanými objekty nebo malbou obrazů technikou enkaustiky. Pravidelně vystavuje na Trienále smaltu ve Frýdku Místku.