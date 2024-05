Ponořte se do světa plného fantazie a filozofických myšlenek z pera Antoine de Saint-Exupéryho. Během literárního večera se podrobněji seznámíte s autorovým životem a osobností a poslechnete si ukázky z jeho děl. Nahlédnutí do Exupéryho světa je zároveň nahlédnutí do vašeho vnitřního světa.

Antoine de Saint-Exupéry se proslavil především svou filozofickou pohádkou Malý princ, ve které jemnou a poetickou formou předkládá čtenáři hluboké myšlenky o člověku a o životě: O tom, že skutečně důležité věci jsou očím neviditelné, že neseme odpovědnost za to, co k sobě připoutáme, a že právě pouta, která si utvoříme, vnášejí do našeho života krásu a smysl.

Nejen Malý princ, ale i další Exupéryho díla odrážejí jeho hluboký humanismus: přesvědčení, že každý člověk může být tvůrcem vlastního života, že záleží na každém z nás, jaký význam a smysl svému životu dáme. Štěstí, svoboda a důstojnost nejsou něčím, co nám může být z vnějšku dáno nebo odebráno. Vycházejí z našeho nitra a z postoje, jaký zaujmeme k lidem a událostem, které nás obklopují.