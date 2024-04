Uzdravení prenatálních traumat

Tématicky budeme odhalovat souvislosti, které přináší nový obor prenatální a perinatální psychologie. Ukážeme si praktické možnosti, jak vědomě přistoupit k uzdravování nepříznivých zážitků, které mají svůj původ z období v děloze matky až po první rok života. A také se budeme zabývat tím, jak zmírnit či neutralizovat negativní vlivy těchto počátečních otisků na náš život.

Naše prvotní životní zážitky mohou na buněčné úrovni zanechat hlubokou stopu a ovlivňovat tak celý náš život. Máme příležitost si to uvědomit a konstruktivně nahlédnout, zpracovat a integrovat to, co nám v tomto směru už neslouží, a být tím, kým v jádru skutečně jsme.

Záměrem akce je také díky těmto poznatkům a prožitkům vyvolat společenskou změnu v přístupu k tomuto velmi významnému počátečnímu období lidských životů a podpořit tak prevenci vzniku dětských traumat.

Zdravý přístup k počátkům našeho života posílí a osvobodí nás i příští generace.

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI BÝT SOUČÁSTÍ TOHOTO INTERAKTIVNÍHO SETKÁNÍ S ODBORNÍKY Z PRAXE JAK NA ŽIVO, TAK ON-LINE.

JE ZAJIŠTĚN OBOUSMĚRNÝ ANGLICKO-ČESKÝ PŘEKLAD.