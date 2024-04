Štramberská desítka

43. ročník silničního běhu Pořadatel závodu: TJ Sokol Štramberk ve spolupráci s městem Štramberk Start: 10:00 Prezentace: 8:45-9:45, areál TJ Sokol Štramberk - klubovna

Přihlášení: přihlášky zasílejte na mail stramberska10@gmail.com, nejpozději do středy 15.5.2024, uveďte své jméno, ročník narození a název klubu/města. Možnost přihlášení i na místě v den závodu. Startovné: 200 Kč, uhraďte na účet 212663236/0600, variabilní symbol 10 nejpozději do 15.5.2024, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení závodníka, rok narození, klub.

V den závodu možná platba při prezentaci. Kategorie: A muži 19 - 39 let B muži 40 - 49 let C muži 50 - 59 let D muži 60 - 69 let E muži nad 70 let F ženy 19 - 39 let G ženy 40 - 49 let H ženy nad 50 let I junioři 16 - 18 let J juniorky 16 - 18 let Délka tratě: 10 km, krosový terén s převahou silnice Informace o závodě: Mojmír Kramoliš, tel. 602 810 656, e-mail: stramberska10@gmail.com Upozornění: Část závodu se běží za silničního provozu. Každý závodník běží na vlastní nebezpečí!