No Barriers - live session s jedinečným hlasem v Hudebním Bazaru!

No Barriers je česko- bosenská kapela pohybující se mezi žánry rock, blues, a jazz. V jejím repertoáru naleznete jak vlastní písně, tak cover verze známých světových interpretů. No Barriers – to je originální pojetí hudby bez hranic žánrů.

Jedinečný hlas a vokální schopnosti Saliha, frontmena kapely "No Barriers" byly uvedeny na několika albech a za sebou má bezpočet vystoupení s kapelami Granf a Unplugged Plug v Bosně a Hercegovině.

Moc se v klubu všichni těšíme na večer s "No Barriers" a vy přijďte!