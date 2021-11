_dvě kamarádky se v ústavu pro mentálně postižené zamilují do stejného muže / zvítězí přátelství nad touhou po souznění a lásce?



Srbsko / Nizozemsko / Slovinsko / Bosna a Hercegovina / Francie, 2020, 122 min, mládeži přístupný

Když je Marija umístěna do ústavu pro mentálně postiženou mládež, padnou si do oka se svéhlavou Draganou. Jejich přátelství je ohroženo ve chvíli, kdy se ukáže, že se obě zamilovaly do místního introverta Roberta. Snímek plný emocionálních zvratů vypráví o netradičním milostném trojúhelníku i o zoufalé touze po svobodě a sblížení.