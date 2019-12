Porgy a Bess od tvůrčího týmu The Gershwins se do Met vrací poprvé od roku 1990 v nové inscenaci režiséra Jamese Robinsona, který s ní v Met debutuje. Americká „lidová“ opera, jak ji tvůrci nazvali v roce 1935, vypráví o mrzákovi Porgym, v podání Erica Owense, zamilovaném do Bess, kterou ztvární Angel Blue. David Robertson bude řídit hvězdný ansámbl, který tvoří Donovan Singletary v roli rybáře Jakea, Golda Schultz jako jeho manželka Clara, Latonia Moore v roli nešťastné vdovy Sereny, Frederick Ballentine, který zpívá drogového dealera Sportin’ Life, Alfred Walker v roli násilnického Crowna a v neposlední řadě legendární mezzosopranistka Denyce Graves v roli Marie, místní matróny a šéfky jídelny. Opera je plná nezapomenutelných melodií, včetně slavné klasiky „Summertime“ a dalších hitů, jako jsou „It Ain’t Necessarily So“, „Bess, You Is My Woman Now“, „I Got Plenty o’ Nuttin“ a „My Man’s Gone Now“. Inscenace vznikla v koprodukci s Anglickou národní operou a Nizozemskou národní operou a její letošní londýnská premiéra byla přijata s nadšenými ohlasy.

Obsazení: Bess – Angel Blue, Clara – Golda Schultz, Serena – Latonia Moore, Maria – Denyce Graves, Sportin’ Life – Frederick Ballentine, Porgy – Eric Owens, Crown – Alfred Walker, Jake – Donovan Singletary

Dirigent: David Robertson

Režie: James Robinson

Scéna: Michael Yeargan

Kostýmy: Catherine Zuber

Světelný design: Donald Holder

Projekce: Luke Halls

Předpokládaná délka: 3 hod 40 min (včetně dvou přestávek)