S tematikou solárního byznysu nás seznámí Alena Vitásková

Úterý 3. prosince v 16-17 hodin – Alena Vitásková: Krvavé slunce pod gilotinou; DŮM KNIHY KNIHCENTRUM.cz

Alena Vitásková zastávala funkci předsedkyně Energetického regulačního úřadu 6 let, a to až do července 2017, kdy jí vypršel mandát. V pozici šéfky ERU zpochybnila stovky solárních investic, u nichž podle ní existuje podezření, že čerpají neoprávněně vysoké dotace. Už v roce 2013 varovala, že se solární byznys vymkl kontrole. Na besedě a autogramiádě představí svou nejnovější knihu Krvavé slunce pod gilotinou.

Autorka vystudovala VUT Brno, Fakultu stavební. Od roku 1974 pracovala na různých pozicích v Severomoravské plynárenské, a. s., Ostrava, naposledy ve funkci generální ředitelky a místopředsedkyně představenstva. V letech 2001–2003 působila ve společnosti Transgas, a. s. a RWE Transgas, a. s., ve funkci předsedkyně představenstva a generální ředitelky. V období 2004–2006 byla předsedkyní představenstva Pražské teplárenské, a. s. Byla prezidentkou Klubu plynárenských podnikatelů ČR. Obdržela titul Manažerka roku 2002.

Po celou pracovní kariéru podporovala dobročinné akce, ať již v oblasti charity, zdravotně handicapovaných, kultury, sportu, vzdělání. Působila v čestných funkcích – například jako místopředsedkyně dozorčí rady Rehabilitačního ústavu Hrabyně. Byla předsedkyní dozorčí rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových a také členkou správní rady mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Má dospělého syna. Ráda cestuje, hraje golf.