Donaha! (hole dupy)

Komediální muzikál „Ostravak Ostravski“ se vrací! A je z toho komediální muzikál! Ptáte se, jak je to možné? Muzikál Donaha! již několik let úspěšně brázdí světová i česká jeviště. Jeho hrdiny jsou muži, donedávna zaměstnanci hutí, strojíren či sléváren. Náhle však přijdou o práci a hledání nové je marné. A tak se odhodlají k bláznivému kousku: rozhodnou se vytvořit pánskou striptýzovou skupinu, aby uživili sebe a své rodiny. Z toho samozřejmě plyne množství komických situací. Kulisy, v nichž se příběh odehrává, se nápadně podobají jistému městu na severu Moravy. A tak už nebylo daleko k úvaze, že hrdinové příběhu by měli v onom městě nejen žít, ale také mluvit jeho řečí. A protože nikdo nevládne „ostravštinou“ lépe než věhlasný blogger, nabídli jsme mu, aby kus znovu „přeložil“. Slavný muzikál vám tak nabízíme v ostravském hávu!