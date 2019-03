Dny evropského filmu - Havířov

Nenechte si ujít Dny evropského filmu, které nabízí opět to nejzajímavější ze současné evropské kinematografie. Těšíme se na vás opět v Praze - v kinech Světozor, Lucerna a Pilotů. Filmová přehlídka se poté přesune do Brna a do ostatních regionů.

26. DEF 2019

26. DEF proběhne 4. – 21. 4. 2019. Těšíme se na vás v kině!

Podrobný bohatý program najdete zde

http://eurofilmfest.cz/kina/