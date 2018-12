Strojení stromečků v Zoo Ostrava

Nemáte program na tuto sobotu a chcete se naladit na vánoční notu? Pak Vás zveme do ostravské zoologické zahrady, kde si budete moci zazpívat koledy u živého betléma, nazdobit perníček, vyrobit vánoční ozdoby pro sebe nebo jedlé ozdoby pro přezimující ptáky. Tradiční předvánoční akce v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava začne v 10:00 hod. zpíváním u živého betléma s Hitrádiem Orion. Betlém najdou návštěvníci v blízkosti expozice Na statku. Děti se mohou těšit na živá zvířata a samozřejmě i na malou nadílku. Pro zahřátí se bude podávat teplý vánoční punč (nealkoholický). Kdo by se chtěl aktivněji zapojit do akce, může přijít v „betlémském“ kostýmu…

Poté bude program pokračovat ve výukovém centru, kde se mezi 11. a 13. hodinou uskuteční vánoční aktivity s vůní medu připravené ve spolupráci se členy Včelařského spolku Moravy a Slezska. Děti si zde budou moci nazdobit medové perníčky, vyrobit svíčku ze včelího vosku nebo vánoční ozdoby. K dispozici bude i materiál na výrobu jedlých ozdob pro volně žijící zvířata, které následně rozvěsíme na vybrané stromečky. Není tedy nutné připravovat tyto ptačí ozdoby předem. Kdo si přesto chce přinést vlastní výtvory, doporučujeme například jablko na přírodním provázku, korálky z buráků, jeřabin či šípků, vhodná je i lojová koule (ideálně bez plastové síťky) či kelímek s lojem a zrním. Na ozdobách si v zimním období pochutnají volně žijící zvířata, která se v areálu zoo běžně vyskytují, jako je řada druhů ptáků nebo i veverky.