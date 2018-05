Muzejní noc - Radnice města Ostravy

V sobotu 9. června už podesáté propojíme naše město kulturním festivalem Ostravská muzejní noc. Kulaté výročí slavnostně zahájíme v 17.30 na Prokešově náměstí před budovou Nové radnice pouštěním balonků v barvě trikolory. Festival se totiž letos ponese v duchu 100 let republiky.

Až do pozdních nočních hodin vám své dveře otevře 36 ostravských institucí a organizací, které se věnují kultuře nebo vzdělávání. Připravený je nabitý program plný zábavy i dobrodružství. Těšíme se na vás s otevřenou náručí v muzeích, galeriích, knihovnách, školách, technických památkách, kavárnách, klubech, radnicích, cirkuse i centru se speciálním zaměřením.

Připojte se k nám, využít můžete autobusy muzejních linek zdarma. A nezapomeňte, vstupné se ten večer neplatí.

Radnice města Ostravy

17.30–18.00

Balonky v barvách trikolory odstartují Ostravskou muzejní noc 2018!

(Prokešovo náměstí)

Přesně v 18 hodin slavnostně zahájí primátor města Tomáš Macura společně s návštěvníky Ostravskou muzejní noc hromadným vypouštěním balonků v barvách trikolory.

18.00–23.00

Swingový taneční večer pod věží

(Prokešovo náměstí)

Přijďte se pobavit a zaposlouchat se do stylového hudebního mixu swingu a electro swingu. Oba tyto hudební směry se navzájem doplňují a vytvářejí symbolickou časovou linii od vzniku ČSR až do současnosti. K poslechu a k tanci nám zahrají hvězdy české swingové scény KATEŘINA STEINEROVÁ & HER SWING BOYS a DJ MACKIE MESSER. Naučíte se tančit charleston, základy stepu, swingové párové tance apod. K vidění budou také historické modely automobilů a velocipedů.

To vše při posezení pod širým nebem s dobrou kávou a výborným občerstvením z mobilní kavárny a restaurace.

17.30–21.00

Program pro děti se středisky volného času Ostrava

(Prokešovo náměstí)

Tvůrčí podvečer pro děti. Zábavné činnosti s pedagogy středisek volného času Ostrava.

18.00–23.00

Prohlídky reprezentačních prostor budovy Radnice města Ostravy

Komentované skupinové prohlídky prostor radnice včetně pracovny primátora.

18.30–23.00

Vyhlídky z věže radnice

Večerní a noční vyhlídky z ochozu věže ve výšce 73 m do širokého okolí, k dispozici je návštěvníkům dalekohled, poslední vyhlídka ve 22.30 hodin.