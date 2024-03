V sobotu 13. dubna 2024 jsou do Kulturního domu ve Slané zváni všichni příznivci divadla, na které od půl osmé večer čeká skvělá komedie Ani za milion v podání Hodkovického Amatérského Divadla. Jedná se o brilantní komedii autorů Michaely Doleželové a Romana Vencla, odehrávající se v jednom majáku na francouzském pobřeží. Co má společného zpustlý strážce majáku s madam z nejvyšší francouzské společnosti? Každá lež je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouškou humoru se skrývá vrah...

H.A.D. neboli Hodkovické Amatérské Divadlo je divadelní spolek, který započal svou činnost již v roce 2011 a nepřímo tak navázal na tradici amatérského divadla v Hodkovicích, které zde působilo v letech 1890 až 1968, kdy byla jeho činnost násilně přerušena. Během svého působení soubor odehrál už téměř 150 představení mezi nimiž dominovali hlavně pohádky pro nejmenší.

Michaela Doleželová a Roman Vencl společně píší divadelní hry od roku 2006, kdy vznikla jejich prvotina Výročí. Zpočátku psali pouze pro potřeby vlastní divadelní společnosti, ale v současné době jsou jejich texty poptávány různými divadly v České i Slovenské republice. Jejich zatím nejúspěšnější hra Když se zhasne se stala nejuváděnější českou komedií roku 2012, kdy se během jediné sezóny dočkala hned pěti různých nastudování, včetně verze od našeho Divadelního souboru Tyl Slaná, a v roce 2013 se uskutečnili její další uvedení v Čechách, ale také na Slovensku a v Polsku. Autorsky spolupracují s pražským divadlem Kalich nebo s bratislavským Štúdiem L+S.

A příležitost vidět další jejich brilantní komedii dostanou diváci právě v Kulturním domě ve Slané u Semil. Zveme naprosto všechny milovníky perfektních divadelních komedií! V sobotu 13. dubna 2024 od 19:30 hodin. Vstupné 100 Kč, občerstvení bude zajištěno v přilehlé restauraci. Vstupenky k dostání v pokladně před představením.

Přijďte si s námi užít zábavný večer!