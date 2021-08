Moje první židovské Vánoce

Světová premiéra izraelské hry

Hadar Galron je současná izraelská režisérka, herečka a především dramatička, jejíž hra Mikve byla uvedena v mnoha zemích po celém světě (a v prosinci 2018 měla premiéru také v Malém divadle v Liberci). Vzhledem k tomu, že má tato autorka velmi vřelý vztah k České republice, rozhodla se napsat hru, která zpracovává osudy českých židovských rodin ve dvacátém století.

Ve středu jejího zájmu nestojí téma holocaustu, ale spíše to, co se zde dělo po válce. Řada lidí se musela po prožitých válečných hrůzách se svou židovskou identitou vyrovnávat – někdo se víry zřekl, jiný ji tajil, další emigrovali po roce 1948 do nově vzniklého státu Izrael. Hlavním tématem hry je tedy hledání identity v rodinách s židovskou tradicí. V dějinách českého divadelnictví nenajdeme mnoho podobných případů, kdy by světoznámý autor napsal hru přímo pro české divadlo. To, že Hadar Galron píše svou novou hru pro DFXŠ, je pro nás velkou ctí a jedná se o velmi očekávanou kulturní událost, která široce překračuje hranice libereckého regionu.