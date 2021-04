Představení v rámci Letního divadelního Sychrova 2021:

pátek 25. června 2021 - SATURNIN (20:30)

pondělí 28. června 2021 - SATURNIN (20:30)

čtvrtek 1. července 2021 - PES BASKERVILLSKÝ (20:30)

pátek 2. července 2021 - PES BASKERVILLSKÝ (20:30)

sobota 3. července 2021 - PES BASKERVILLSKÝ (20:30)

Pozvolna se stmívá, mlha houstne a z Velké grimpenské bažiny se ozývají děsivé zvuky... Vyje to snad opravdu pekelný pes přicházející si pro všechny členy rodu Baskervillů, jak se domnívají místní lidé? Jak zemřel sir Charles, kdo krade v londýnském hotelu boty a proč v noci pláče služebná Berrymorová? Nejen tyto záhady čekají na nejgeniálnějšího detektiva všech dob, Sherlocka Holmese, který snad s pomocí houslí a věrného přítele Watsona přijde na kloub každé z nich. Nuže, nebojte se prokletí a vydejte se s námi na blata! Slavný příběh přinášíme v nové dramatizaci psané přímo pro MDMB.

Představení se konají na nádvoří Státního zámku Sychrov. Rezervace či zakoupení vstupenek jsou možné přes webové stránky v sekci program. Možná je eVstupenka či platba převodem. Jednotná cena vstupenky je 350 Kč při zakoupení v předprodeji,400 Kč při zakoupení na místě před začátkem představení.

Sedadla na nádvoří nejsou číslována, diváci si sedají libovolně dle vstupu do hlediště. Začátek představení může být posunut s ohledem na špatné počasí až o 30 minut. Představení se ruší při velmi nepříznivém počasí. Konečné rozhodnutí o zrušení bude vydáno až na zámku Sychrov, těsně před začátkem představení. Pokud se představení zruší do 40 minut od jeho začátku, mají diváci nárok na vrácení vstupného. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit nejpozději do 9. července 2021 a to výhradně v místě nákupu.