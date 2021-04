Letní dobrodružství s kocourem Pacourkem

Hledáte zábavu i poučení pro děti o letních prázdninách?

Muzejní příměstský tábor nabízí dětem ve věku od 6 do 10 let týden plný aktivit v tajemných kulisách Severočeského muzea! Připravili jsme pro ně různé pohybové, vědomostní, výtvarné i odpočinkové aktivity, a to jak v budově muzea, tak v přilehlém okolí.

Všechny potřebné informace a kontakty najdete na muzejních stránkách.