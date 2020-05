Autokino Zákupy

Kultura (nejen) u nás dostala slušnou ránu, proto jsme si pro vás připravili v Zákupech něco netradičně jedinečného- autokino. Kdo chce zažít atmosféru americké klasiky, na chvíli zapomenout na to co bylo kolem nás a mrknout se na pěkný film a to vše v pohodlí svého auta, právě našel tip na víkend.

AKTUÁLNÍ PROGRAM ZDE.

Lístky je možné zakoupit v předprodeji od středy 13.5 od 8:00 do pátku 15.5 na podatelně MěÚ v Zákupech. Ve fyzickém předprodeji budou navíc zvýhodněné balíčky na jednotlivé dny. Na každý film máme pouze omezený počet lístků, proto doporučujeme s nákupem neotálet.

Celý formát autokina koncipujeme v maximální bezpečnosti. Nicméně těšit se můžete na kvalitní ozvučení přímo ve vašem voze, obrovskou kinoled 7*4m, občerstvení do auta a skvělé filmy. Počasí ani sluníčko nemají na promítání vliv.

Vstupenky jsou platné pouze pro osobní automobily. Doporučený počet osob v jednom automobilu jsou 2 osoby nebo rodina. Vstupenka je bez umístění - místo vám bude uděleno pořadatelem při příjezdu.