Naše bezpečí ve světě internetu

Jak ovládat informace, které vědomě i nevědomě vypouštíme do internetu? Co je to digitální stopa a jak ji mohu ovlivnit?

Po posledním velkém skandálu Facebooku se objevují informace o dalších únicích našich vlastních dat, o kterých kolikrát ani nevíme, že existují. Jak funguje internet a co všechno o nás ví, kdo k těmto informacím má přístup? Jak to dostat pod kontrolu?

Přednášející: Ondřej Douša. Rezervace vstupenek nutná. Kapacita míst omezená.