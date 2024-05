Klasická pohádka Princezna na hrášku v novém zpracování a s hvězdným obsazením bude k vidění v Kulturním domě a Multifunkčním centru Březová.

Bylo nebylo, v daleké Francii žila princezna Agnès de Sully de Montana Bleue. Nikdo by přitom nehádal, že se doopravdy jmenuje Anežka a narodila se v Čechách. Náhle se ale musí kvůli velkému nebezpečí do rodné země vrátit a o urozeném původu přesvědčit nejen svého vyvoleného, ale hlavně Hraběnku. A stejně jako v původní pohádce Hanse Christiane Andersena, ji čeká mimořádně tvrdá zkouška.

Na pohádkovém francouzském zámku probudí princeznu Agnès de Sully de Montana Bleue jednoho dne hrozivé burácení davu pod okny. V zemi se bouří nespokojený lid a ona se musí okamžitě dostat do bezpečí. Na radu své komorné se vydává do dávno zapomenuté rodné země, až do dalekých Čech, kde ji ale nedůvěřivá Hraběnka, poté, co se její syn do Agnès zamiluje, podrobí přísné zkoušce, kterou všichni tak dobře známe: nechá ji nemilosrdně ustlat na malém zeleném hrášku. Uspěje princezna v osvědčeném testu a prokáže svůj vznešený původ? Anebo po dlouhé vyčerpávající cestě usne hlubokým spánkem? V novém zpracování klasické pohádky Hanse Christiana Andersena hrají Jasmína Houf, Dagmar Havlová, Lucie Vondráčková, Martina Adamcová, Pavel Kříž, Ladislav Korbel a další.

Režie Martina Adamcová.