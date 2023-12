Lítá v tom

Romantická komedie o tom, co všechno se může stát, když se zapletete do jedné nevinné lži.

Hlavní hrdina Lukáš nemá o holky vůbec nouzi, jenže málokterá se zajímá o vesmír a kosmonautiku, zatímco tu on miluje. A tahle jeho vášeň je nakonec vždy na prvním místě. Lukáš chce ještě naposledy potěšit svou nemocnou maminku, která ze všeho nejvíc touží po vnoučatech. Nenapadne ho nic lepšího, než přesvědčit prostořekou těhotnou sousedku a bývalou striptérku Natálii, aby sehrála jeho dívku a nastávající ženu. Maminka je šťastná. Ale co čert nechtěl, pak se zázračně uzdraví. Za žádnou cenu se nesmí dozvědět pravdu a Lukáš s Natálií musí dál předstírat, že jsou jak dvě zamilované hrdličky. Do své hry se začnou čím dál víc zamotávat a brzo se strhne lavina nedorozumění a karambolů. Do udržení lži a maminčina štěstí se postupně zapletou přátelé, kolegové z práce a vůbec každý. Za chvíli v tom budou všichni pěkně lítat. Navíc, Lukáš se vždycky chtěl v rámci programu NASA podívat do vesmíru. Uprostřed všech zmatků dostane jeho sen úplně novou energii.

Vstupné je 140 Kč.

Délka akce: 95 minut

Rok výroby: 2023

Datum lokální premiéry: 21. prosinec 2023