Rychle a zběsile 10

Ani ten nejrychlejší řidič na světě nedokáže ujet před minulostí. Zjistí to i drsňák Dominic Toretto, kterému osud přihrál do cesty nejzáludnějšího nepřítele. Muže, jehož kdysi připravil o všechno, a který mu to chce vrátit i s úroky. Rychle a zběsile, jedna z nejdelších filmových ság, píše (možná) svou poslední kapitolu.

V pátém díle série Dominic Toretto (Vin Diesel) se svou partou elegantně sejmul mocného brazilského narkobarona. Velkou úlohu v tom sehrály jeden most v Rio de Janeiro a obří sejf, který po něm Domovi parťáci táhli. Nikdo z nich neměl tušení, že svědkem celé události byl zločincův syn Dante (Jason Momoa). Ten od toho dne osnuje plán pomsty, která má ošklivě postihnout nejen Toretta, ale i všechny jeho blízké, včetně Domova osmiletého syna. A protože na děti se nesahá, rozhodne se Toretto Danteho zastavit. Bohužel však příliš pozdě přijde na to, že tak odhodlanému a rafinovanému soupeři ještě nečelil. Zvlášť když má Dante neskutečný organizační talent a vytvoří tým, který spojuje jediná věc – nenávist k Dominicu Torettovi a jeho kámošům. Opulentní bitva, kterou střet obou táborů vyvolá, se bude odehrávat po celém světě, přičemž asi nejvíc bude hořet asfalt pod koly rychlých a zběsilých aut v nádherných kulisách italské metropole. Římské koloseum se tak znovu stane svědkem soubojů na život a na smrt.

Vstupné 150 Kč.

Délka akce: 129 minut

Rok výroby: 2023

Datum lokální premiéry: 18. květen 2023