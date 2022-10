Websterovi ve filmu

Mohlo by se zdát, že Lili Websterová (Ivana Korolová) je pavoučí holčička jako každá jiná. Spolu se svým starším bráchou (Adam Mišík), starostlivou maminkou (Ivana Chýlková), chápajícím tatínkem (Jaromír Dulava) a čipernými prarodiči (Jiří Lábus) žije v kokonu nad výtahovou šachtou, chodí do školy a ráda si hraje s kamarády.

Mohlo by se zdát, že Lili Websterová (Ivana Korolová) je pavoučí holčička jako každá jiná. Spolu se svým starším bráchou (Adam Mišík), starostlivou maminkou (Ivana Chýlková), chápajícím tatínkem (Jaromír Dulava) a čipernými prarodiči (Jiří Lábus) žije v kokonu nad výtahovou šachtou, chodí do školy a ráda si hraje s kamarády. Lili je ale neobyčejně zvídavá a odvážná, a tak se jí občas stane pořádný průšvih. Třeba tenkrát, když měla zodpovědnost za hlídání much a všechny jí uletěly, nebo když se nechala napálit podvodníkem na internetu. Humorné i laskavé příběhy propletené nečekaným dobrodružstvím se v rodinném animovaném filmu věnují každodenním dětským radostem i trápením a ukazují, že nejpevnější síť je rodina.