Fantom na zámku Kynžvart

Představitelé Fantoma opery zazpívají na zámku v Kynžvartě

V pátek 30. srpna zazní od 21:00 pod širým nebem na zámku v Kynžvartě písně z českých a světových muzikálů v podání hlavních představitelů světoznámého muzikálu Fantom opery Radima Schwaba a Moniky Sommerové v doprovodu pianistky Sáry Bukovské.

Těšit se můžete na The Music Of The Night, jednu z ústředních písní muzikálu Fantom opery a hitů z muzikálů: DRACULA, KYTICE, SUNSET BOULEVARD, HELLO DOLLY!, OBRAZ DORIANA GRAYE, EXCALIBUR, WEST SIDE STORY nebo OSOBNÍ STRÁŽCE.

Účinkují

Radim Schwab

Felix Slováček

Monika Sommerová

Sára Bukovská