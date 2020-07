Přátelé ze skříně

Nemáte přátele, protože jste příšerní? Nyní máte možnost výhodné koupě přátel, které stačí jen občas nakrmit a poskytnout jim přístřeší ve skříni (zavírat do kredence je zakázáno). Přátelskými protislužbami se nemusíte zatěžovat! Není to skvělé? Je to skvělé!

Francouzskou absurdní grotesku v české premiéře uvedeme v kombinaci se slavnou českou komediální aktovkou o podobném směšno-obludném manželském páru. Dá si Bedřich zapékané groombles s kapkou woodpeaku? A budou mu chutnat?