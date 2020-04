Karíma Al-Mukhtarová, Maud Kotasová / The State of Being in Between

Pozice Karímy Al-Mukhtarové (1989) a Maud Kotasové (1980) oscilují mezi ženskými polohami emocionality a intimity a fyzicky a technicky náročnou prací, tradičně přenechávanou mužům. Jedním ze styčných bodů tvorby obou autorek je technika šití. V určitých polohách se obě autorky dotýkají ornamentu, který změnou kontextu ironizují i obdařují novým významem. Tradiční představy o vyšívání narušují jak charakterem motivů, tak zcela neklasickými podkladovými materiály: Maud Kotasová vyšívá na karosérie nákladních aut, dílenské šatní skříňky, popelnice, struhadla či síta, Karíma Al-Mukhtarová zase na keramiku nebo skleněné tabule. Karíma Al-Mukhtarová, žijící v Praze, má irácké a slovenské kořeny. Postupně studovala u Jiřího Kovandy v Ústí nad Labem, v ateliéru Jiřího Davida na pražské UPMRUM u Mileny Dopitové na AVU, kde promovala v roce 2018. Je vítězkou Essel Art Award CEE pro Českou republiku (2013). Maud Kotasová (1980) studovala v ateliérech Vladimíra Merty a Margity Titlové na brněnské FaVU. Hlubotiskový lis poté vyměnila za kamion, kterým rozvážela zboží napříč Evropou, a následně se usadila v katalánských Pyrenejích. V současnosti žije v Brně.

