Pochod čertů v Sokolově

Druhá adventní neděle v Sokolově bude už počtvrté prosycena sírou, strachem, tradicemi, úžasem, čerty, ohněm a hudbou.

PRŮVOD ČERTŮ PROJDE 9. PROSINCE (NOVĚ) VE DVOU SMĚRECH MĚSTEM. Na 120 německých čertovských masek vyjde ze Starého náměstí v 17 hodin, atmosféru zde bude navozovat od 16 hodin kapela End of Scream. Stejně to bude vřít i na náměstí Budovatelů, odkud vyjde v 17 hodin dalších 150 ďáblů, tentokrát z české krajiny, předskokana jim zajistí úžasný Viktor Dyk a WAW, které jsme mohli slyšet i na Dni horníků.

Průvod je tento rok veden obousměrně, aby byla zajištěna zábava pro návštěvníky po celé délce trasy. Navíc se přihlásilo zase o něco více čertovských skupin, dokonce dvě ze Salzburgu a dvě z Regensburgu.

Máte se na co těšit, bude to velké, bude to ďábelské!

Krampus, neboli alpské strašidlo, se objevuje okolo adventu. Jde o starověkou tradici, která vznikla v rakouských Alpách, odkud se postupně rozšířila do celého Rakouska a následně i do okolních států. Krampus pochází od slangového výrazu krampas označující něco neživého.